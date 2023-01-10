Названы самые продаваемые в Татарстане автомобили с пробегом

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В 2022 году в Татарстане одной из самых продаваемых машин с пробегом в ценовом сегменте от 3 млн рублей стала Toyota Land Cruiser Prado. На нее пришлось 5,5% от всех сделок купли-продажи автомобилей в этой категории.

В топ-5 по продажам в ценовом сегменте от 3 млн рублей по итогам 2022 года в Татарстане также вошли BMW X5 (5,3% продаж), Toyota Land Cruiser (4%), Toyouta RAV4 (3,9%) и BMW 5 серии, сообщили в «Авито Авто».

Наиболее продаваемыми машинами в ценовом сегменте от 1,5 до 3 млн рублей стала Toyota Camry. В топ-5 оказались Hyundai Creta, Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.

В ценовой категории до 1,5 млн рублей самыми продаваемыми на авторынке Татарстана стали Lada Granta, Lada Kalina и Lada 2114 Lada. В списке также Lada Priora и Kia Rio.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, эксперты «Авито Авто» также назвали самые популярные в Казани модели полноприводных автомобилей. За период с сентября по ноябрь 2022 года ею стала Haval F7.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов