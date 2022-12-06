Эксперты назвали самые популярные в Казани модели полноприводных автомобилей

Эксперты интернет-сервиса «Авито Авто» назвали самые популярные в Казани модели полноприводных автомобилей.

По данным сервиса, с сентября по ноябрь 2022 года в Казани на рынке новых моделей полноприводных авто самым популярным стал Haval F7. Средняя цена этого автомобиля — 2 829 000 рублей. На втором месте — Chery Tiggo 8 Pro Max. Это авто можно приобрести в среднем за 3 698 000 рублей. Третье место занимает Exeed TXL. На рынке эта модель стоит 3 540 000 рублей.

Фото: commons.wikimedia.org (Exeed TXL)

Напомним, что 15 ноября эксперты «Авито Авто» провели исследование, в ходе которого выяснилось, что продажи электромобилей с пробегом в III квартале 2022 года в России выросли на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 61% по сравнению со II кварталом 2022 года.



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Антон Гаврилов