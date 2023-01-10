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В Казани в полтора раза выросло число компаний, практикующих реферальные программы в рекрутинге

00:29, 10.01.2023
В Казани в полтора раза выросло число компаний, практикующих реферальные программы в рекрутинге
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани за год в полтора раза увеличилось количество компаний, которые практикуют реферальные программы в рекрутинге. Это выяснил сервис по поиску работы SuperJob.

Реферальные программы на сегодняшний день практикуются в 42% компаний. Почти четверть работодателей — 24% — используют их для того, чтобы стимулировать подбор на все открытые вакансии, 18% — на некоторые.

Рекрутинговые реферальные программы казанские работодатели используют при подборе квалифицированных рабочих и разнорабочих в промышленности и строительстве. Также они применяются при наборе линейного офисного персонала, в том числе менеджеров по продажам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, правительство России на год продлило ряд мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях антироссийских санкций. Речь идет о действующем механизме, который помогает работодателям создавать рабочие места для сотрудников, находящихся под риском увольнения.

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Антон Гаврилов
ОбществоВласть Татарстан

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