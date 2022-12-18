В России продлили меры поддержки рынка труда до конца 2023 года

Правительство России на год продлило ряд мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях антироссийских санкций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Речь идёт о действующем механизме, который помогает работодателям создавать рабочие места для сотрудников, находящихся под риском увольнения.

Также механизм помогает организовывать оплачиваемые общественные работы для тех, кто зарегистрировался на бирже труда в поисках работы, и предоставлять профессиональное обучение сотрудникам промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

— Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство. В частности, им компенсируют расходы на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение их рабочих мест, — написано в пояснительной записке документа.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По планам российских властей, в 2023 году эти меры позволят временно трудоустроить более 176 тысяч человек. В федеральном бюджете на это предусмотрено более 12,8 млрд рублей.

Напомним, в Татарстане на рынке труда на одну вакансию в среднем приходится от 4,4 до 4,9 резюме. Самый большой дефицит кадров наблюдается среди специалистов рабочих профессий, а самый меньше отмечается в сфере юриспруденции.

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Айрат Назипов