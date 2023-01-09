СК: в Татарстане пьяный браконьер на снегоходе застрелил приятеля

О страшной трагедии во время браконьерской охоты на косулю и зайца сообщил сегодня Следком по РТ. Вечером 5 января от огнестрельного ранения скончался житель Сармановского района республики.



«Подстрелив косулю, мужчины подъехали к ней на снегоходе, после чего подозреваемый попытался добить раненое животное, но случайно произвел выстрел в затылок сидевшему впереди потерпевшему», — такой версией следствия поделился с «Реальным временем» старший помощник руководителя регионального управления Следкома Андрей Шептицкий.

Предварительно установлено, что вечером 5 января двое приятелей из поселка Джалиль без охотничьей лицензии, с чужим ружьем ИЖ-27 и на снегоходе отправились на охоту. По данным следствия, за рулем снегохода находился 30-летний мужчина, за ним сидел его нетрезвый знакомый 37 лет — именно его и подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Причастность к преступлению пьяный охотник признал.

Месяцем ранее в Нурлатском районе Татарстана на охоте был застрелен приезжий из Ульяновска.