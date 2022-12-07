СК: в Татарстане во время охоты на лося застрелили охотника из Ульяновска

Накануне в Нурлатском районе был застрелен 40-летний охотник, приехавший из Ульяновска. По предварительным данным, смертельный выстрел он получил из ружья 58-летнего знакомого, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



Следователями уже установлено — 6 декабря группа из шести человек вместе с егерем приехала охотиться на лося в лесной массив у деревни Караульная Гора. Трагедия произошла в тот момент, когда охотники уже нагуляли аппетит и стали паковаться.

По версии следствия, в момент ЧП два охотника находились в машине. Старший укладывал в чехол ружье 12-го калибра, не убедившись в том, что оно не заряжено, и не сделав контрольный спуск. В результате случайно задел спусковой крючок и ранил сидевшего рядом. Помочь мужчине уже не смогли — он умер по дороге в больницу.

В отношении 58-летнего охотника возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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Ирина Плотникова