Казанец потерял 37 тысяч при онлайн-покупке хоккейных коньков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием популярной торговой площадки в сети Интернет. Как заявил в полиции 19-летний потерпевший, он договорился в Сети о покупке хоккейных коньков, перечислил продавцу 37 тысяч рублей, но заказанный новогодний подарок так и не получил.



6 января в отделе полиции «Савиново» пострадавший рассказывал, что объявление о продаже спортивной обуви нашел на одном из раскрученных торговых веб-порталов. И диалог с продавцом внушил ему доверие.

Схожее заявление поступило и в отдел полиции «Гвардейский» Казани. Покупательница доверилась аккаунту магазина женских товаров в соцсетях — заказала спортивный костюм с предоплатой в 7 тысяч рублей, а не дождавшись доставки, обнаружила, что аккаунт заблокирован.

Во избежание данных происшествий Управление МВД России по г. Казани рекомендует: