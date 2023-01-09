Казанец потерял 37 тысяч при онлайн-покупке хоккейных коньков
В Казани возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием популярной торговой площадки в сети Интернет. Как заявил в полиции 19-летний потерпевший, он договорился в Сети о покупке хоккейных коньков, перечислил продавцу 37 тысяч рублей, но заказанный новогодний подарок так и не получил.
6 января в отделе полиции «Савиново» пострадавший рассказывал, что объявление о продаже спортивной обуви нашел на одном из раскрученных торговых веб-порталов. И диалог с продавцом внушил ему доверие.
Схожее заявление поступило и в отдел полиции «Гвардейский» Казани. Покупательница доверилась аккаунту магазина женских товаров в соцсетях — заказала спортивный костюм с предоплатой в 7 тысяч рублей, а не дождавшись доставки, обнаружила, что аккаунт заблокирован.
Во избежание данных происшествий Управление МВД России по г. Казани рекомендует:
- перепроверять всю информацию, поступающую вам от незнакомых лиц;
- ни в коем случае не идти на поводу у мошенников и не перечислять деньги на неизвестные счета;
- ни в коем случае не сообщать незнакомцам информацию о своих банковских картах и счетах.
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