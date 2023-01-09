CNN: после попытки госпереворота в столице Бразилии объявлен режим ЧС

Фото: скриншот из видео очевидцев из соц. сетей

Ночью в Бразилии прошла попытка государственного переворота — сторонникам бывшего президента государства Жаира Болсонару удалось захватить здание конгресса в столице. Митингующие также вторглись в здание Верховного суда и резиденцию президента Луиса Инасиу Лулы. Однако бразильской полиции к раннему утру удалось вытеснить протестующих, сообщили местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

К 8 утра в стране в ответ на массовые беспорядки и захваты правительственных зданий президент страны Лула да Силва объявил в Бразилиа, столице Бразилии, режим ЧС, передает телеканал CNN Brasil.

Гражданская полиция города Бразилиа сообщила о задержании 170 человек, а губернатор федерального округа Ибанейс Роша, в свою очередь, заявил о 400 задержанных.

Протестующие требуют отставки действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который недавно вступил должность, победив с небольшим отрывом во втором туре и обогнав Болсонару. Отметим, что некоторые из митингующих заявляли, что являются его сторонниками.

Тем временем вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал беспорядки в Бразилиа, заявив, что они бессмысленны. Он также подчеркнул, что выборы прошли честно и признаны как бразильским, так и мировым сообществом.

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Илина Хакимова