Главное о коронавирусе на 9 января: участие в Australian Open с COVID-19, особенности «кракена»
Новые случае заболевания коронавирусом в Татарстане
- По данным на 8 января, в Татарстане коронавирус был выявлен у 55 человек. Всего в республике было зарегистрировано 193 739 случая COVID-19. Кроме того, 57 человек выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрирован 191 118 выздоровевший пациент). Число летальных исходов достигло уровня в 2 009 жителей: о смерти из-за болезни сообщалось 26 декабря — умер один человек.
Туристы могут пересекать границу Китая и России при наличии визы
- За новогодние каникулы в Приморье снизился показатель суточной заболеваемости COVID-19 — он стал меньше на 40%. В министерстве здравоохранения региона снижение показателей связали с небольшой активностью людей в праздничные дни. При этом глава Минздрава региона Анастасия Худченко отметила, что несмотря на снижение количества случаев заболевания COVID-19, в Приморье по прежнему продолжается циркуляция инфекции.
- Генеральный консул России в Шэньяне Сергей Черненко заявил, что все граждане, включая туристов могут пересекать границу России и Китая при наличии визы. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что водители и пассажиры, которые хотят попасть на территорию КНР должны иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. По словам Черненко, тест должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.
- Народный артист и режиссер Никита Михалков уже несколько дней лежит в больнице. Как сообщает kp.ru, он находится в реанимации 52-й больницы, в которой установлено новейшее медицинское оборудование. Здесь же работают врачи с большим опытом — они спасли певицу MaкSим (Марину Абросимову), у которой диагностировали тяжелую пневмонию, после лечения в частной клинике.
- Вирусологи выяснили, что новый подвид коронавируса «кракен» схож с уже известным штаммом «омикрон». Как сообщил РБК научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова — Виталий Зверев, главное отличие «кракена» заключается в том, что вирус может поражать тех пациентов, которые уже переболели вариантами «омикрона». При этом специалист подчеркнул, что люди, заразившиеся данным типом вируса, переносят его легче, чем «омикрон».
«Кракен» обнаружили в Новой Зеландии
В мире коронавирусом нового типа на 08:20 мск заразились 664 224 420 раз, 6 706 906 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (101 244 321). На второй строчке — Индия (44 681 318), на третьей — Франция (39 596 671), на четвертой — Германия (37 509 539), на пятой — Бразилия (36 477 214).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 096 503). За ними следуют Бразилия (694 779), Индия (530 721), Россия (386 150, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 324).
За время пандемии было сделано 13 173 585 040 инъекций вакцины против коронавируса.
- Организаторы открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) разрешили участникам с COVID-19 принимать участие в состязаниях. Также спортсмены могут не сообщать о том, что получили положительный результат теста на коронавирус и продолжить соревнования, если чувствуют себя хорошо. Однако исполнительный директор федерации тенниса Австралии Крейг Тили рекомендует участникам рассказать о результатах теста на коронавирус. Он объяснил, что это нужно только для того, чтобы врач соревнований мог следить за состоянием здоровья этих спортсменов.
- Новый субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, известный также как «кракен» обнаружили в Новой Зеландии. Как сообщила местная радиостанция Radio New Zealand, вирус выявили после секвенирования его генома, который выявили у двух пациентов, обследованных ранее в институте экологических наук и исследований (ESR).
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