В России запустят систему автоматизированного поиска фишинговых сайтов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России планируется запуск системы автоматического выявления фишинговых сайтов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры страны.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в настоящее время совместно с Минцифры и Роскомнадзором ведется работа по противодействию использованию фишинговых ресурсов, производящих незаконный сбор персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях при удаленном банковском обслуживании.

Уточняется, что законопроект, регламентирующий оперативное решение вопроса о блокировании таких сайтов с специальной системы, уже разработан. Как отметили в Генпрокуратуре, данная система также обеспечит электронное взаимодействие как самого ведомства, так и Банка России, Минцифры, РКН и других заинтересованных органов.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, в апреле прошлого года сообщалось, что Минцифры России занялось разработкой антифишинговой системы с широким набором функций. По словам представителей министерства, речь идет о таких функциях, как поиск фишинговых сайтов, включая возможности автоматизированной обработки информации подсистемы личных кабинетов по обмену данными о фишинговых сайтах.

В ведомстве отметили, что фишинг является проблемой, приводящей к значительным потерям со стороны граждан и государства. Злоумышленники, занимающиеся им, постоянно улучшают методы атак.

Также в ноябре 2021 года стало известно, что Минцифры займется проверкой фишинговых сайтов с помощью специальной платформы. На проект рассчитано более 130 млн рублей. Однако тогда эксперты сомневались в эффективности такой системы. По их мнению, это не остановит злоумышленников.

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Максим Кокунин