В Минобороны России рассказали о возвращении 50 российских военных из украинского плена

50 российских военных, которые находились в смертельной опасности, возвращены из украинского плена в Россию, благодаря переговорам с украинской стороной. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.

— Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, — сказано в сообщении.

Также отмечается, что освобожденные получают психологическую и медицинскую помощь.

Напомним, что 29 июня 2022 года, по прямому указанию Верховного главнокомандующего, Вооруженные силы России организовали и провели обмен 144 на 144 военнослужащих с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР.



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Антон Гаврилов