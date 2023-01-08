В Минобороны России рассказали о возвращении 50 российских военных из украинского плена
50 российских военных, которые находились в смертельной опасности, возвращены из украинского плена в Россию, благодаря переговорам с украинской стороной. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.
— Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, — сказано в сообщении.
Также отмечается, что освобожденные получают психологическую и медицинскую помощь.
Напомним, что 29 июня 2022 года, по прямому указанию Верховного главнокомандующего, Вооруженные силы России организовали и провели обмен 144 на 144 военнослужащих с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР.
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