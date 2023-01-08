За сутки коронавирусом в Татарстане заразились 55 человек
За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заразились 55 человек. При этом за 8 января госпитализированы 13 человек. Общее число заражений с начала пандемии — 193 739 случаев, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 8 января, в Татарстане за сутки от COVID-19 выздоровели 57 татарстанцев, а общее количество излечившихся — 191 118 человек.
С 26 декабря в республике не фиксировали смертей от коронавируса, всего инфекция унесла жизни 2 009 жителей Татарстана.
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