За сутки коронавирусом в Татарстане заразились 55 человек

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заразились 55 человек. При этом за 8 января госпитализированы 13 человек. Общее число заражений с начала пандемии — 193 739 случаев, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 8 января, в Татарстане за сутки от COVID-19 выздоровели 57 татарстанцев, а общее количество излечившихся — 191 118 человек.

С 26 декабря в республике не фиксировали смертей от коронавируса, всего инфекция унесла жизни 2 009 жителей Татарстана.



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Антон Гаврилов