В Казани задержали двух водителей с поддельными водительскими удостоверениями
Двух водителей с поддельными водительскими удостоверениями задержали в Казани 6 января. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
Первым нарушителем, предъявившим удостоверение с признаками подделки оказался 55-летний водитель. Его остановил наряд ДПС на каршеринговом Volkswagen.
Во втором случае 21-летний мужчина также предъявил документ с признаками подделки во время оформления ДТП. Оба гражданина доставлены в отдел полиции.
За использование заведомо подложного документа предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года (часть 3 статьи 327 УК России), напоминает Госавтоинспекция.
Напомним, заместитель начальника Госавтоинспекции УМВД России по Казани Нияз Яруллин рассказал, что за последние 4 года количество ДТП в период новогодних праздников приобрело тенденцию к снижению. По его словам, Госавтоинспекцией столицы Татарстана был проведен анализ аварийности в период с 25 декабря по 25 января 2019, 2020, 2021 и 2022 годов.
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