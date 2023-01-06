В Нижнекамске отменили все мероприятия в парках и скверах
Уличные мероприятия в парках и скверах Нижнекамска отменены. Об этом сообщает пресс-служба управления культуры Нижнекамского района.
Причиной такого решения стали плохие погодные условия.
Отметим, что, по сообщениям синоптиков, в Татарстане с 7 по 10 января температуры воздуха ночью и утром понизятся до -32˚, а при прояснениях и до -37˚.
Напомним, в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды.
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