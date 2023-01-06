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В Нижнекамске отменили все мероприятия в парках и скверах

13:03, 06.01.2023
В Нижнекамске отменили все мероприятия в парках и скверах
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уличные мероприятия в парках и скверах Нижнекамска отменены. Об этом сообщает пресс-служба управления культуры Нижнекамского района.

Причиной такого решения стали плохие погодные условия.

Отметим, что, по сообщениям синоптиков, в Татарстане с 7 по 10 января температуры воздуха ночью и утром понизятся до -32˚, а при прояснениях и до -37˚.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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