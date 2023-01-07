В Рождество Путин посетил богослужение в Благовещенском соборе в Московском Кремле

В день Рождества президент России Владимир Путин посетил богослужение в Благовещенском соборе. Там присутствовал и иеромонах Иосиф — благочинный храмов Клинского округа Сергиево-Посадской епархии.

Президент выслушал ночную литургию. Примечательно, что глава страны чаще всего в этот праздник посещает богослужения за пределами Москвы. Однако в прошлом году Путин также встретил Рождество в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, что в ночь с 6 на 7 января православные отметили Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников, посвященный рождению младенца Иисуса.

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Елизавета Пуншева