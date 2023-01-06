Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Рождеством Христовым

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Рождеством Христовым. «Реальное время» публикует полный текст поздравления главы республики:

Уважаемые православные сограждане!

Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Это святое торжество наполнено самыми важными и сокровенными надеждами и стремлениями — к духовному возрождению, правде, добру и справедливости. Рождество Христово возвещает понятные каждому человеку вечные истины — незыблемость семейных ценностей, радость материнства и чистоту детских помыслов, вдохновляя верующих на богоугодные дела и милосердные поступки.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Отрадно, что одним из всемирно известных символов столицы нашей многонациональной республики является особо почитаемая Казанская икона Божией Матери, к чудотворному списку которой — в возрожденный собор — стекаются паломники из разных уголков нашей страны и со всего мира.

В Татарстане, где в мире и согласии проживают представители разных национальностей и вероисповеданий, более всего ценится наше общее стремление к плодотворному взаимодействию и созиданию. В столь непростое время особенно важно сохранить накопленные за многие века совместной истории духовные богатства — единство дел и помыслов, добрососедство и взаимопонимание, веру в лучшее будущее. Особое звучание все это приобретает в Год национальных культур и традиций.

Искренне надеюсь, что 2023 год будет богат на благие дела и свершения, и каждый из нас внесет свой посильный вклад в духовное развитие татарстанского общества.

От всей души желаю вам радостного рождественского настроения, оптимизма, крепкого здоровья, добра и благополучия!

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, что на Новый год Минниханов пожелал татарстанцам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.

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Айрат Назипов