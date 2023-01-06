В Рождественскую ночь в Татарстане похолодает до -36 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Рождественскую ночь и утром 7 января в Татарстане ожидается от -27 до -32 градусов. Местами похолодает и до -36 градусов. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Синоптики прогнозируют небольшой снег и переменную облачность.

В период с 6 по 11 января 2023 г. на территории республики ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 9—18 градусов ниже нормы. По этой причине в Татарстане объявили штормовое предупреждение.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Нижнекамске отменили уличные мероприятия в парках и скверах города. Все из-за неблагоприятных погодных условий.

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Айрат Назипов