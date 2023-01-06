Веселые каникулы в Парке нефтехимиков

Фото: Александр Ильин

Говорят, как новый год встретишь, так его и проведешь. Для гостей Парка нефтехимиков 2023 год точно выдался активным, бодрым и веселым: во время новогодних каникул здесь подготовлены зимние забавы на любой вкус и возраст.

У входа в парк возвышается ледяная горка — излюбленное место детворы. Прихватив с собой ледянки и «ватрушки», мальчишки и девчонки с утра до позднего вечера спешат скорее взобраться на горку — и молниеносно съехать вниз. Неподалеку у маленькой горки все каникулы весело копошатся озорные малыши. Вдоволь накатавшихся ребят ждет большой ледяной лабиринт.

Больше всего в парке 5-летней Камиле приглянулись горка и лабиринт. На прогулку девчушка с порозовевшими от мороза щечками пришла вместе с папой — аппаратчиком цеха 1532 «Нижнекамскнефтехима» Ильнуром Галеевым.

— В Парке нефтехимиков мы бываем нечасто — живем далеко. Зато возле парка живут мои родители. Мы с Камилей приехали к ним в гости и решили заглянуть сюда, — рассказал Ильнур Галеев.

Еще одним местом притяжения горожан в Парке нефтехимиков стал каток. Маленькая Диана свои первые робкие шаги по блестящей глади льда делает, держась за бабушкину ручку. Девочке всего два с половиной года, вставать на коньки пока рановато, а для топота в сапожках лед — в самый раз.

— Мы с Дианочкой здесь каждый день, — признается Гузель Аглюкова. — Внучке очень нравятся каток и горка, а мне — новогодняя иллюминация. По вечерам здесь особенно красиво — дорожки освещают новогодние гирлянды, елка горит разноцветными огнями! Такого парка здесь раньше очень не хватало.

С утра до вечера пропадают на катке и трое приятелей Радмир, Алмаз и Данил. Мальчишек и мороз не пугает — наоборот, подбадривает! Клюшки, шайба и друзья — что еще нужно для веселья?!

— Мы на этом катке всю зиму проведем! — обещают ребята.

Новогодний парк — замечательное место для совместных фотосессий. Красавица-елка, фигуры изо льда, необычные арт-объекты, Дед Мороз, Снегурочка и, конечно, счастливые, улыбающиеся лица друзей и родных — и звездное фото готово!

В дни январских праздников в парке каждый день и ярко, и шумно. Уличный театр «Небыляндия» приглашал горожан на «Зимние забавы», артисты театра «Чудики» — на зажигательную дискотеку. Закружившись в новогоднем хороводе, маленькие и большие посетители парка уже вдоволь натанцевались на «Вьюжной дискотеке» и танцевальной программе «Шире круг».

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Немало веселых и задорных событий еще только предстоят. Так, вечером 6 января, ровно в 17.00, начнется программа «Встречаем Рождество». Гостей парка ждет театрализованное интерактивное представление «Коляда», желающие смогут померяться ловкостью и силой в турнире богатырей, а также принять участие в святочных гаданиях. А 7 января в 11 утра всех приглашают на веселые старты «Папа, мама, я — Новогодняя семья». В 2 часа по полудню начнется развлекательная программа на катке, а вечером любителей потанцевать зовут на настоящий новогодний карнавал.

Фото: Александр Ильин