В Татарстане проверили храмы на предмет пожарной безопасности

В преддверии праздника Рождества Христова сотрудники МЧС Татарстана проверили безопасность храмов.

— Инспекторы ГПН проверили все объекты, проведены 144 профилактических визита, 102 контрольных (надзорных) мероприятия без взаимодействия, 151 практическая тренировка по эвакуации людей в случае возникновения пожара, — рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

Также проверяющие провели инструктаж для священнослужителей, обслуживающего персонала и прихожан.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Религиозные праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову, будут проводиться в 42 районах Татарстана на 246 объектах Русской Православной Церкви.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 января православные будут отмечать Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников, посвященных рождению младенца Иисуса. В Казани уже подготовили рождественские купели. Одна из них будет открыта в микрорайоне Дербышки.



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Айрат Назипов