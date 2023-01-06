Белоруссия будет изымать иностранную собственность за недружественные действия

Собственность иностранных государств может быть изъята в Белоруссии в случае совершения иностранными государствами и лицами недружественных действий в отношении страны. Об этом сказано в законе «Об изъятии имущества», который опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

— Основанием для изъятия объектов права собственности является совершение в отношении Республики Беларусь, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий. Решение о необходимости принятия ответной меры посредством изъятия объектов права собственности принимается Советом министров, — сказано в документе.

Чтобы решение вступило в силу, Государственный комитет по имуществу должен обратиться в экономический суд Минска с заявлением об изъятии объектов права собственности.

Фото: flickr.com

Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал вопрос об изъятии активов у России. По его словам, если это случится, Россия ответит зеркально.



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Айрат Назипов