Белоруссия будет изымать иностранную собственность за недружественные действия
Собственность иностранных государств может быть изъята в Белоруссии в случае совершения иностранными государствами и лицами недружественных действий в отношении страны. Об этом сказано в законе «Об изъятии имущества», который опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
— Основанием для изъятия объектов права собственности является совершение в отношении Республики Беларусь, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий. Решение о необходимости принятия ответной меры посредством изъятия объектов права собственности принимается Советом министров, — сказано в документе.
Чтобы решение вступило в силу, Государственный комитет по имуществу должен обратиться в экономический суд Минска с заявлением об изъятии объектов права собственности.
Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал вопрос об изъятии активов у России. По его словам, если это случится, Россия ответит зеркально.
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