Владимир Путин дал интервью китайскому агентству «Синьхуа»

Фото: взято с сайта kremlin.ru

В преддверии своего визита в Китай Владимир Путин дал интервью китайскому агентству «Синьхуа». Об этом сообщает ТАСС. В беседе с журналистом президент России отметил, что в приоритете страны рост благосостояния и подготовка современных управленцев. Также Владимир Путин рассказал, что Россия и Китай намерены помогать друг другу в культурных проектах, в том числе в планах развитие конкурса «Интервидение».

Глава государства в интервью добавил, что России нужны гарантии безопасности. Но это не представляется возможным, поскольку руководители западных стран не основываются на международном праве. Владимир Путин отметил, что для тесного сотрудничества России и КНР в инновациях будут обеспечены правовые условия.

Владимир Путин резюмировал, что западные страны стараются изолировать Россию, а также присвоить ее активы. При этом западная элита закрывает глаза на нацизм и проведение Украиной терактов на территории России. Напомним, в ходе совещания накануне в Кремле Владимир Путин сообщил, что намерен провести встречу с министрами, не вошедшими в состав нового правительства.

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Разиль Самигуллин