СМИ: Никита Михалков попал в больницу с ковидной пневмонией

Baza со ссылкой на собственные источники сообщает, что российский и советский режиссер Никита Михалков попал в больницу. Врачи диагностировали у него ковидную пневмонию. Состояние Михалкова оценивается как тяжелое.

По информации издания, первоначально 77-летнего режиссера госпитализировали в городскую клиническую больницу №67. Однако затем врачи приняли решение перевезти его в другую медицинскую организацию. Для этого использовали реанимационную бригаду.

Супруга Никиты Михалкова подтвердила Readovka госпитализацию режиссера. Она рассказала, что Михалкова перевозят в одну из московских больниц, но воздержалась от комментариев о его тяжелом состоянии. По словам супруги, диагноз режиссера еще не известен.

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Артем Гафаров