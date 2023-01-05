В Казани прошла премьера спектакля «Сон Дедушки Мороза — Кыш Бабай төше»

Фото: Институт развития городов

Накануне, 4 января, состоялась премьера спектакля «Сон Дедушки Мороза — Кыш Бабай төше». Представление произошло в дворе Присутственных мест Казанского Кремля. Ставила спектакль команда фонда «Живой город» специально для Новогодней ярмарки, поделились с «Реальным временем» в Институте развития городов.

Фото: Институт развития городов

Спектакли проходят с 4 по 8 января два раза в день: в 16.00 и 18.00. Показы 4 января и 7 января в 16.00 сопровождаются переводом на русский жестовый язык. Место встречи — зона созерцания у звезд и луны, вход свободный.

Фото: Институт развития городов

О чем спектакль?

Новогодний волшебник заточил все страхи в шар, чтобы сделать людям необычный подарок на Новый год. Один мальчик случайно выпустил их наружу, а Дедушка Мороз оказался в неволе.

Фото: Институт развития городов

— Идея у режиссера Лилии Энгельман возникла тогда, когда она начала изучать татарские легенды и сказки, в которых герои часто показаны как злодеи. Захотелось копнуть глубже, так Лилия обнаружила, что часть злодеяний творилось и по незнанию, и во имя каких-то благих дел. В итоге получилось сделать сказку, главная идея которой в том, чтобы показать людям, как важно брать ответственность на себя и нести ответственность за свои поступки. Если ты виноват, то смело признайся в этом, и тогда у тебя появится сила, чтобы исправить все, что ты сделал, — поделились с «Реальным временем» в фонде «Живой город».



Фото: Институт развития городов

В спектакле задействованы:

Мальчик — Эльдар Гиниятов;

Дедушка Мороз — Камиль Гатауллин;

Снегурочка — Айгуль Ахметова;

Шурале — Эдуард Хабибуллин;

Су анасы — Алия Киямова;

«Страхи» — Родион Сабиров, Рамиль Камалов, Адель Надоел.

Фото: Институт развития городов

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Артем Гафаров