Количество погибших в результате обстрела Васильевки в Запорожской области выросло до шести

Фото: telegram-канал главы Белгородской области Вячеслава Гладкова

Врио губенатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что количество погибших мирных граждан при обстреле города Васильевка со стороны ВСУ увеличилось до шести. Пострадали 37 человек, среди них 16-летняя девушка. Она находится на стационарном лечении.

Об обстреле Балицкий сообщил накануне вечером. Тогда количество погибших составляло 5 человек, пострадавших — 15. Сейчас эти цифры выросли. Среди пострадавших есть четыре сотрудника МЧС, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии.

— Цинизм киевского режима в очередной раз не знает границ: разрушенный жилой сектор, пострадавшие мирные жители города, спасатели, вытаскивающие людей из-под завалов. Это их цели и их методы войны, — написал глава Запорожской области в своем telegram-канале.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибших. Также он заверил, что правительство региона «поможет семьям справиться с этим горем».

— У нас есть все, чтобы восстановить города, позаботиться о своих жителях, поддержать друг друга в сложные времена. Этого нет у нашего врага, цинизм киевского режима в очередной раз подтверждает их звериную натуру, фашизм и стремление к геноциду, — написал он.

Также напомним, что за минувшую ночь боевики ВСУ выпустили 13 снарядов калибра 155 мм по Донецку. Обстрелы города не прекращаются и сейчас, сообщает глава города Алексей Кулемзин. Он призвал жителей Донецка без надобности не покидать свои жилища.

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Артем Гафаров