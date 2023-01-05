МЧС Татарстана «потеряло» спасательный катер в суде

176 часов до первого ремонта

МЧС Татарстана попыталось через суд обязать ОАО «Костромской судомеханический завод» заменить неисправное оборудование на аварийно-спасательном катере КС-701М. Судно находится на балансе ГКУ «Поисково-спасательная служба Республики Татарстан при МЧС РТ».

МЧС требовало от производителя заменить постоянно выходящую из строя водометную установку на новую Alamarin Jet 230, но татарстанский арбитраж в иске отказал. Цена закупки спасательного катера в материалах суда не указана, средняя рыночная стоимость от 4,55 млн рублей.

Простаивающий спасательный катер КС-701М с бортовым номером РТЛ 1367 был приобретен еще в 2015 году. Тогда МЧС РТ заключило госконтракт с АО «Костромской судомеханический завод» на поставку судовой техники с гарантийным сроком 12 месяцев или на 250 моточасов. Речное судно в республике вышло в первый рейс в июне 2015 года, и до первого ремонта его эксплуатировали в течение 176 моточасов, как и обещал производитель.



Фото: realnoevremya.ru

После окончания гарантийного срока катер постоянно выходил из строя. Ежегодно перед началом навигации МЧС РТ сдавало его в ремонт из-за неисправной водометной установки и движителя. Так, с 2018 года по заказу ведомства ООО «Венеция» не раз за счет бюджетных средств производило работы по устранению поломок судовой техники.

Восстановлению не подлежит?

За cемь лет эксплуатации МЧС заменило в нем генератор, ремень привода, датчик воды в топливе, топливный фильтр. В июле 2021 года вышел из строя редуктор (гибкий вал, муфта, подшипник и другое), что потребовало расходов на ремонт в сумме 391,4 тысячи рублей (в ценах на июль 2021 года), следует их материалов арбитража.

С того момента в МЧС Татарстана посчитали, что дальнейшая эксплуатация катера КС-701М не представляется возможной по причине отказов водометного движителя и двигателя в период всей его эксплуатации. При этом общий его ресурс с начала эксплуатации составил 669 моточасов.

Татарстанские спасатели пытались продлить срок службы катера, предлагая костромским судостроителям провести модернизацию. В декабре 2021 года ведомство провело техническую экспертизу для «выявления причины частых поломок и неисправностей водометного двигателя и движителя катера» и оценки возможностей его технической модернизации.

Фото: cliverboats.ru

С превышением предельной нагрузки

Эксперты «Поволжской судостроительной верфи» обнаружили, что установленный водометный движитель «ВД-1» не отвечает техническим параметрам катера. «Катер КС-701М имеет водоизмещение 2500 кг в пустом виде и при минимальном запасе топлива в 345 кг и одном водителе 75 кг уже превышает максимально допустимую нагрузку на водомет, что противоречит выполнению поставленных задач «Спасательному судну» и ведет к постоянным поломкам данного водомета «ВД-1». Причина неисправностей кроется в ошибках, допущенных ОАО «КСМЗ» при проектировании указанной модели катера в комплектации силовой установки в составе стационарного дизельного двигателя VOLVO PENTA D3 220 I, мощностью 220 л.с.(161,8кВт), и водометного движителя ВД-01 производства ОАО «КСМЗ», — пришли к выводу эксперты. Одним словом, водометный движитель и так работал с превышением предельной нагрузки.

«Это значит, что катер нельзя эксплуатировать с таким водоизмещением, даже теоретически невозможно развить скорость 50 км/час, что не соответствует заявленным требованиям контракта», — констатировали специалисты.

Иными словами, катер изначально не соответствовал техническим параметрам, указанным в госзакупке.

Фото: cliverboats.ru

Несмотря на это, МЧС РТ не смогло добиться модернизации судна. Суд отказал в удовлетворении иска. Причина — формальная. Как установил арбитраж, гарантийный срок по госконтракту с МЧС РТ закончился 10 июня 2016 года, а «доказательства перерыва течения срока исковой давности, предусмотренные ст.203 ГК РФ, истцом не представлены».



Какие дальнейшие шаги предпримет министерство в решении этого вопроса — приобретет новый катер на замену негодному или продолжит судебное разбирательство?

«В настоящее время принимаются все возможные меры для укрепления материально-технической базы Поисково-спасательной службы РТ при МЧС РТ», — сообщили в пресс-службе МЧС РТ в ответ на запрос «Реального времени».

Луиза Игнатьева