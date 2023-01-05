В Татарстане завершился сезон охоты на некоторые виды пернатой дичи

Государственный комитет Татарстана по биоресурсам напоминает, что сегодня в республике завершился сезон охоты на некоторые виды пернатой дичи:

на боровую дичь без подружейных собак;

на боровую, степную и полевую дичь с подружейными собаками.

В ведомстве добавили, что охотники в течение 20 дней после завершения сезона должны подать сведения о добыче охотничьих ресурсов по месту получения разрешения. Несвоевременная подача сведений грозит охотникам запретом на любую охоту сроком на один год.

Кроме того, ответственность за несвоевременную сдачу сведений о добытых охотничьих ресурсах предусмотрена и Кодексом об административных правонарушениях.

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Артем Гафаров