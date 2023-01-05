Марат Валиуллин: «Сложно было убедить Билялетдинова, но, надеюсь, мы вместе пройдем этот сложный путь»

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин опроверг информацию о имевших место переговорах с Дэвидом Немировски и Бобом Хартли и Алексеем Жамновым после ухода из клуба Олега Знарка.

— Информация в СМИ о кандидатах — это скорее работа агентов. Они начинают массированную информационную атаку, чтобы своих клиентов определить в определенные клубы. Скажу так: у нас не было и нет переговоров ни с одним из тренеров, о которых писали СМИ.

Также функционер рассказал о том, почему никого из тренеров со стороны в команду не позвали, а пригласили Билялетдинова, работавшего в клубе советником.

«У нас тренеры, которые и сборную прошли, и в определенных клубах поработали. Это о Бабенко и Байкове говорю. И спасибо Зинэтуле Хайдяровичу, который в сложный момент пришел нам на помощь.

Сложно было его убедить, но это удалось. Я надеюсь, что мы вместе пройдем этот сложный путь», — приводит слова Валиуллина корреспондент «Реального времени».

Напомним, Олег Знарок покинул «Ак Барс» 3 декабря прошлого года. На тот момент команда занимала седьмое место в Восточной конференции. Заменял покинувшего специалиста его экс-помощник Юрий Бабенко и Зинэтула Билялетдинов. 27 декабря казанский клуб официально заявил о том, что трехкратный обладатель Кубка Гагарина во главе «Ак Барса» вновь вернулся на место главного тренера команды до конца сезона.