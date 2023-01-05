Президент Эстонии не намерен бороться с русским языком на фоне конфликта на Украине

Президент Эстонии Алар Карис в эфире телеканала «ETV+» заявил, что не считает целесообразным бороться с русским языком на фоне происходящих событий на Украине.



— Язык — это средство. Я не вижу причин бороться с языками. Русский язык сам по себе — культурный язык. И русский нужно начинать учить раньше, чем другие языки, потому что у него другой алфавит и его сложнее освоить. Нет причин бороться с языками, как нет причин бороться и с русской литературой, — приводит «РИА Новости» слова президента.

Таким образом лидер Эстонии прокомментировал заявление ведущего о том, что после начала спецоперации на Украине все чаще стали говорить об «отмене» русского языка — якобы нужно меньше его учить и больше внимание уделять другим языкам.

— От русского отказываются украинцы, которые прежде говорили на русском. Но это преходящее явление, — отметил президент, добавив, что в его окружении есть русские, которые на фоне происходящих событий не хотят разговаривать на своем родном языке.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что цель антироссийских санкций Запада — ударить по всем гражданам России.

— Как сказал президент [страны Владимир Путин], Россию хотят отменить, запретить нашу культуру, спорт, язык, все русское, — подчеркнул премьер-министр.

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Илина Хакимова