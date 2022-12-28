Фрегат «Адмирал Горшков» завершил подготовку к боевой службе
Фрегат Северного флота проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил подготовку к выполнению задач боевой службы, сообщает ТАСС.
— Фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» под командованием капитана первого ранга Игоря Крохмаля завершил подготовку к дальнему походу.
Завершающий этап подготовки отработали в ходе контрольного выхода на полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, где экипаж корабля несколько дней выполнял задачи.
Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — головной корабль проекта 22350. В декабре фрегат совершил межфлотский переход и прибыл в главную базу Северного флота — город Североморск после планового технического обслуживания на Кронштадтском морском заводе.
В ноябре 2021 года с борта фрегата прошла успешная стрельба гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море.
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