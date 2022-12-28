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Фрегат «Адмирал Горшков» завершил подготовку к боевой службе

12:45, 28.12.2022
Фрегат «Адмирал Горшков» завершил подготовку к боевой службе
Фото: Минобороны России (архив)

Фрегат Северного флота проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил подготовку к выполнению задач боевой службы, сообщает ТАСС.

— Фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» под командованием капитана первого ранга Игоря Крохмаля завершил подготовку к дальнему походу.

Завершающий этап подготовки отработали в ходе контрольного выхода на полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, где экипаж корабля несколько дней выполнял задачи.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — головной корабль проекта 22350. В декабре фрегат совершил межфлотский переход и прибыл в главную базу Северного флота — город Североморск после планового технического обслуживания на Кронштадтском морском заводе.

В ноябре 2021 года с борта фрегата прошла успешная стрельба гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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