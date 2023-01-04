Система «Юнкер-О» для десантирования с 50 кг груза успешно прошла все испытания

Министерство обороны России отчиталось об успешных испытаниях парашютной системы «Юнкер-О», позволяющей десантироваться бойцу с полным снаряжением и 50 килограммами груза.



— Прошла необходимые испытания и показала высокие характеристики система «Юнкер-О», выполненная на основе парашюта типа «крыло», с грузоподъемностью от 90 до 225 кг, — цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства.

Там отметили, что парашют позволяет выполнять прыжки при скорости воздушного судна до 350 километров в час с высот от 700 метров до 10 километров. Для прыжков с большой высоты «Юнкер-О» комплектуется кислородным оборудованием.



Фото: mil.ru

Также были созданы парашютно-бесплатформенные системы ПБС-950У и ПБС-955 для десантирования современной техники ВДВ — боевой машины десанта БМД-4М и многоцелевого бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка». Особенность этих систем в том, что они дают возможность десантироваться личному составу внутри бронемашин.

В Минобороны поделились информацией о том, что идет разработка управляемых грузовых парашютных систем различной грузоподъемности для парашютного десантирования грузов в назначенный район с высокой точностью.

В апреле прошлого года в министерстве сообщили, что на космодроме Плесецк из шахтной установки провели успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». Пуск МБР подтвердил характеристики ракеты, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на Камчатке.

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Илина Хакимова