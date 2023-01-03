Геннадий Зюганов рассказал о подготовке встречи руководства Госдумы с президентом России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что встреча руководства Госдумы и лидеров думских фракций с президентом России Владимиром Путиным готовится и обязательно состоится. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Надо не откладывая провести встречу и обсудить все проблемы. Мы готовы к этому. <…> Очевидно, что она готовится. И я в Думе выступал, и практически поддерживают все лидеры фракций, — сказал он.

По его словам, встреча необходима для того, чтобы подвести итоги года, а также обменяться опытом и выстроить работу так, «чтобы выполнить установки президента по денацификации и демилитаризации нацистского режима» на Украине.

Фото: kremlin.ru

Напомним, в 2022 году президент России Владимир Путин не проводил своего ежегодного послания Федеральному собранию. Неоднократно сообщалось о возможных датах его выступления, а также «предподготовке». Однако, по последним данным, оно должно состояться в этом году.



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Максим Кокунин