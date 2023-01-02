В правительство внесут законопроект установки устройств защиты электросетей соцобъектов

МЧС России до 1 марта направит в правительство проект изменений в правила противопожарного режима, предусматривающий оборудование автоматическими приборами отключения электроснабжения объектов социальной сферы, сообщили в пресс-службе ведомства.



При одобрении правительством норма, обязывающая все объекты образования, здравоохранения и социальной сферы оборудовать такими устройствами, может начать действовать уже в 2024 году.

По статистике, значительная часть всех пожаров на объектах социальной сферы возникает из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электроустановок, сообщает ТАСС.

В настоящее время устройство защиты от искрения дугового пробоя уже проходит испытания на ряде объектов в Москве и Казани.

В России за первые сутки 2023 года произошли произошло 955 пожаров, в результате которых пострадали 230 человек, 56 человек погибли.



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Маргарита Головатенко