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В Минздраве сообщили о росте числа пострадавших из-за злоупотребления алкоголя

13:59, 02.01.2023 1
В Минздраве сообщили о росте числа пострадавших из-за злоупотребления алкоголя
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С началом новогодних каникул в России увеличилось число пострадавших из-за злоупотребления алкоголем, сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Уточняется, что речь идет об автомобильных авариях, пожарах в частных домах, а еще о травмах, полученных в результате неосторожного применения пиротехники.

Среди пострадавших также числятся дети, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Только в Татарстане по состоянию на 7 часов 2 января в результате применения пиротехнических изделий с 31 декабря получили травмы шесть человек, трое из них — дети.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 янв
    без этого не обходится ни один праздник
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