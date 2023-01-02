Казанские филологи назвали топ-10 книг для чтения в новогодние праздники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казанском федеральном университете представили список из 10 книг, которые подходят для чтения в кругу семьи в новогодние праздники. Его составили на основе рекомендаций заведующего кафедрой русской литературы и методики ее преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Антона Афанасьева и доцента кафедры зарубежной литературы ИФиМК Зульфии Зиннатуллиной, сообщает медиапортал вуза.

Список книг выглядит следующим образом:

«Классика жанра». О. Генри. «Дары волхвов»

«Семейное чтение». Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц».

«Мемуары». Ирина Одоевцева. «На берегах Невы».

«Чудо заморское». Чарльз Диккенс. «Рождественская песнь в прозе».

«Современный роман». Евгений Водолазкин. «Авиатор».



«Высокая поэзия». Иосиф Бродский. «Рождественский цикл».

«Женская литература». Людмила Улицкая. «Медея и ее дети».

«Для самых маленьких». Самуил Маршак. «Двенадцать месяцев».

«Смеяться разрешается». Фаина Раневская. «Оптимизм — это недостаток информации». Жизненные цитаты, притчи, афоризмы.

«Вместо телевизора». Михаил Булгаков. «Иван Васильевич».



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О книгах, которые можно почитать в новогодние праздники или просто на досуге можно узнать в специальной книжной полке «Реального времени». Ее ведет основательница книжного клуба «Макулатура» и автор telegram-канала «Булочки с маком» Екатерина Петрова.



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Татьяна Демина