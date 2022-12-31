В России завершился осенний призыв — войска пополнили 120 тысяч человек
В России завершился осенний призыв, в рамках которого ряды Вооруженных сил страны пополнили 120 тысяч человек, сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве напомнили, что призывники на срочную службу к участию в специальной военной операции на Украине не привлекаются.
Кроме того, в министерстве отметили, что военкоматы провели осенний призыв в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных СМИ.
Напомним, осенняя призывная кампания в этом году началась на месяц позже: раньше она проходила с 1 октября по конец декабря, но из-за объявленной частичной мобилизации начало сдвинули на 1 ноября. При этом первые призванные срочники из Татарстана отправились в войска уже 7 ноября.
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