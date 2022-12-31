Неизвестный попытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади

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Неизвестный на Красной площади в Москве подошел к новогодней елке с канистрой бензина, облил ее и попытался поджечь. Об этом сообщают «Известия».

Осуществить задуманное злоумышленнику не удалось — его задержали правоохранители. По информации издания, мужчину зовут Дмитрий.

До выяснения обстоятельств происшествия место задержания оцепили. О мотивах поступка мужчины неизвестно.

Новогоднюю ель в Москву привезли 14 декабря. Ее доставили из подмосковного Волоколамска.



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Елизавета Пуншева