Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане ниже среднероссийской

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в ноябре 2022 года средняя стоимость фиксированного набора товаров и услуг составила 17 448,8 рубля. Это на 12% меньше среднероссийского показателя (19 903,4 рубля), подсчитало «Реальное время».

По сравнению с октябрем 2022 года стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане почти не изменилась (-0,01%). При этом с декабря 2021-го она выросла на 6,9%.

Выше, чем в Татарстане, стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Удмуртии (17 999 рублей), Нижегородской области (19 307 рублей), Башкирии (18 135 рублей). Ниже она в Мордовии (17 077 рублей) и Саратовской области (17 343 рубля).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом в Приволжском федеральном округе стоимость фиксированного набора товаров и услуг в ноябре 2022 года составила 17 918,4 рубля. По сравнению с октябрем она не изменилась.

Напомним, в сентябре 2022 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане составила 17 452 рубля 75 копеек в расчете на месяц. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 0,4%.



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Татьяна Демина