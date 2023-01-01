Татарстан занял 1-е место в ПФО по производству молока в январе — ноябре 2022 года

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В Татарстане за январь — ноябрь 2022 года произвели 1,2 млн тонн молока. По этому показателю республика лидирует среди регионов Приволжского федерального округа.

По сравнению с январе — ноябрем 2021 года производство молока в Татарстане увеличилось. Республика нарастила объемы на 5,5%.

Для сравнения, в Ульяновской области за 11 месяцев 2022 года произвели 90 тысяч тонн молока. Это в 13,4 раза меньше, чем в Татарстане, и самый минимальный объем среди регионов ПФО.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За первое полугодие 2022-го в сельскохозяйственных организациях Татарстана на одну корову надоено в среднем 3 544 кг молока. Это на 5,8% больше показателя января — июня 2021-го.

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Татьяна Демина