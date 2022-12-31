В Татарстане проживают представители более 130 национальностей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане проживают представители 130 национальностей. Среди них армяне, афганцы, чуваши, греки, индийцы, кубинцы, марийцы, ненцы, персы, удмурты, цыгане и так далее, следует из данных всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году.

Чуть больше половины населения республики — татары. К этой национальности при переписи населения себя отнесли 2 091 175 из 4 004 809 жителей республики, то есть 52%.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Русских в Татарстане насчитали 1 574 804 человека. Это 39,3% от общей численности населения региона. Также в республике проживают 90 474 чуваша, 21 327 удмуртов, 12 065 мордовцев, 11 029 башкир, 9 350 украинцев, 2 270 белорусов и 1 791 еврей.

Национальность при переписи указали 3 903 367 жителей Татарстана. Еще 38 тысяч человек отказались указывать свою национальную принадлежность, а 3 580 татарстанцев заявили, что у них ее нет.

Татар в России за 10 лет стало меньше почти на 597 тысяч человек. По итогам переписи 2020 года их в стране насчитали 4 713 669. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина