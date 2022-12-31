В администрации Советского района Казани напомнили, где можно будет запускать фейерверки в эту новогоднюю ночь

Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов (архив)

В администрации Советского района Казани напомнили, где можно будет запускать фейерверки в эту новогоднюю ночь.

Отмечается, что на территории муниципалитета существует две такие площадки — это участок возле ипподрома и промежуток между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.

Фото: realnoevremya.ru/Артем Рябов (архив)

Напомним, директор ООО «Русский фейерверк» Анатолий Воробьев рассказал, что при покупке фейерверков необходимо обратить внимание на приложенную к ним инструкцию, которая должна быть на русском языке.

— На каждой упаковке должна быть надпись на русском языке с инструкцией по эксплуатации, хранению, а также с информацией о том, какие эффекты фейерверк производит. И обязательно каждое изделие должно иметь сертификат соответствия. По нашим правилам в продажу выпускаются только те изделия, которые прошли испытания и получили его, — отметил он.

Фейерверки подразделяются на классы опасности, которые означают минимальное расстояние, на котором должны находиться зрители, напомнил эксперт. Класс должен быть указан на каждом изделии — от 0,5 до 30 метров. Цена товара варьируется от нескольких рублей до нескольких десятков тысяч.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин