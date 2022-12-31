Владимир Путин вручил награду командующему СВО Сергею Суровикину
Президент России Владимир Путин в штабе Южного военного округа (ЮВО) вручил орден Святого Георгия 3-й степени командующему группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергею Суровикину. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что Суровикин получил награду за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Кроме того, глава государства наградил орденами и ряд других генералов.
В середине ноября командующий группировкой российских войск Сергей Суровикин доложил министру обороны России Сергею Шойгу об обстановке в районе спецоперации. «Реальное время» собрало главные тезисы.
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