Владимир Путин вручил награду командующему СВО Сергею Суровикину

Фото: скриншот из видео «Известий»

Президент России Владимир Путин в штабе Южного военного округа (ЮВО) вручил орден Святого Георгия 3-й степени командующему группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергею Суровикину. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что Суровикин получил награду за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Кроме того, глава государства наградил орденами и ряд других генералов.



В середине ноября командующий группировкой российских войск Сергей Суровикин доложил министру обороны России Сергею Шойгу об обстановке в районе спецоперации. «Реальное время» собрало главные тезисы.

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Максим Кокунин