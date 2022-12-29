Кадыров заявил, что не будет президентом России

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня провел ежегодную прямую линию. В ходе нее он ответил на 39 вопросов, причем не только жителей региона, но и граждан других субъектов страны, а также зарубежья. Вопросы касались спецоперации, проводимой на Украине, экономики, внешней политики, социальной сферы, истории, культуры, родного языка чеченского народа и другого.

В ходе своего выступления Кадыров заявил, что имеет право баллотироваться на выборах президента России, как и любой гражданин страны:

— Но я никогда не буду этого делать... Тем более государством, которым управлял такой мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный, порядочный — все качества у него есть. После такого руководить, управлять страной практически невозможно. Поэтому мы будем просить у Всевышнего долгих лет нашему президенту, чтобы он долго управлял нашим государством, и мы будем ему помогать, быть верными помощниками, пехотинцами, — сказал глава Чечни.

Добавим, что среди прочих прозвучал и вопрос о состоянии его здоровья. Кадыров сообщил, что абсолютно здоров и исправно тренируется каждый день.

После завершения прямой линии глава Чечни вышел в центр студии и начал отжиматься от пола — всего он отжался 35 раз.

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Илина Хакимова