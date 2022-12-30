В Донецке при обстреле погиб замначальника отдела военного следственного управления СК

Фото: Следственный комитет России

Сегодня, 30 декабря, во время артиллерийского обстрела со стороны Украины погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск Евгений Рыбаков. От полученных травм он скончался в Донецке, сообщает пресс-служба следкома России.

— В Донбассе служат настоящие профессионалы своего дела, лучшие офицеры Следственного комитета России. Именно таким был Евгений Александрович. За достигнутые успехи в служебной деятельности он неоднократно награждался ведомственными медалями и знаками отличия. Исполнял служебные обязанности в ходе проведения контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, — отметили в пресс-службе.

По факту гибели Евгения Рыбакова было возбуждено уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным погибшего. Он поручил оказать всестороннюю поддержку его семье.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Евгений Рыбаков являлся ветераном боевых действий и ветераном военной службы. У него остались жена и двое малолетних детей.

Отметим, что сегодня президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонаро по поводу смерти легендарного футболиста Эдсона Арантиса ду Насимента, более известного как Пеле.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов