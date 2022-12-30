В нижнекамский «Нефтехимик» перешел форвард «Автомобилиста» Семен Кизимов

Нападающий ХК «Автомобилист» Семен Кизимов стал игроком «Нефтехимика». Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Выступать в команде из Нижнекамска, Кизимов будет до конца сезона. Он перешел в клуб на правах аренды.

В этом сезоне 22-летний хоккеист выступал в ВХЛ в составе «Горняк-УГМК», где в 26 играх набрал 19 (7+12) очков. В КХЛ в активе Кизимова за карьеру 6 игр.

Фото: ak-bars.ru

Отметим, что сегодня «Нефтехимик» сыграет с «Ак Барсом» в Казани. Матч пройдет на льду «Татнефть Арены» в 19.30. Тренер казанского клуба Юрий Бабенко уже поделился мнением о предстоящей игре.

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Айрат Назипов