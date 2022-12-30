Тренер «Ак Барса» Бабенко: «Нам нужно сыграть системно, чтобы все действия были четкими»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал о предстоящей игре против «Нефтехимика», которая пройдет 30 декабря в «Татнефть Арене». Матче регулярного Фонбет чемпионата КХЛ стартует в 19.30.



— Очень быстрая команда, везде накатывается, играет активно. Нам нужно сыграть системно, чтобы все действия были четкими. Тогда можно будет лишить соперника его главных козырей: скорости и контратак, — так тренер ответила на вопрос о том, какую игру «Ак Барс» покажет сегодня.

Бабенко рассказал, чего команде не хватило для победы над «Металлургом». По его словам, хорошим был третий период, так следовало играть на протяжении всего матча.

— Плюс ненужные удаления, особенно с командами, у которых хороший процент реализации большинства. Сегодня будем делать акцент на том, чтобы не прозевать контратаку. Нижнекамск неплохо атакует в меньшинстве, — добавил он.

Бабенко отметил, что команда идет в матч в немного сокращенном составе защитников.

Татарстанский «Ак Барс» 28 декабря проиграл «Металлургу» в очередном матче Фонбет чемпионата КХЛ сезона-2022/23 со счетом 2:4 (0:0, 2:2, 2:0). Матч прошел на стадионе «Татнефть Арена». Это был первый матч команды после назначения главным тренером Зинэтулы Билялетдинова.

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Маргарита Головатенко