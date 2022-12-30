Сегодня в Татарстане небольшой снег и до -9 градусов

В пятницу, 30 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. В Гидрометцентре республики прогнозируют небольшой снег местами и умеренный юго-западный с переходом на юго-восточный ветер.

Днем в Татарстане ожидается от -4 до -9 градусов. В Казани прогнозируется от -5 до -7°С, в Набережных Челнах — от -6 до -9°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На дорогах гололедица, предупреждают синоптики.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в новогоднюю ночь в республике потеплеет до +1°С. Синоптики прогнозируют снег, в том числе мокрый. Местами пройдет дождь.



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Татьяна Демина