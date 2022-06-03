Аркадий Волож покидает пост гендиректора группы компаний «Яндекс»

Основатель и генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож покидает свой пост после того, как попал под санкции Европейского союза. Он также оставляет руководящие должности в международных дочерних структурах группы компаний.

Волож также покидает совет директоров «Яндекса». Через семейный траст он владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N.V., сообщает пресс-служба компании.

— По решению Аркадия Воложа семейный траст, в который он передал свои акции в 2019 году, на время действия санкций не будет принимать его указания относительно того, как голосовать этими акциями. Траст будет голосовать акциями согласно рекомендациям совета директоров, — рассказали в «Яндексе». В компании объяснили, что это позволит обеспечить устойчивость в принятии решений и управления.

Совет директоров группы компаний продолжает работать в обычном режиме, обратили внимание в «Яндексе». Персональные санкции в отношении Воложа не отразились на деятельности организации.

Фото: realnoevremya.ru

— Пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы компании и всех наших акционеров, — прокомментировал свое решение Аркадий Волож. Он намерен продолжать помогать «Яндексу».

Волож попал в шестой пакет санкций Европейского союза. Помимо персональных ограничений в отношении граждан России, он предусматривает отказ стран Евросоюза от импорта нефти из России в течение полугода, от импорта нефтепродуктов — на восемь месяцев.



Татьяна Демина