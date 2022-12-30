Челнинец отправил мошенникам более 2 млн рублей, взятых в кредит

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мошенники выманили у 50-летнего жителя Набережных Челнов свыше 2 млн рублей, воспользовавшись схемой «от вашего имени оформляется кредит», сообщили в УМВД России по городу.



Аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов и предупредили, что неизвестные якобы пользуются поддельной доверенностью 50-летнего мужчины при оформлении кредита. Чтобы снять с себя незапланированные кредитные обязательства, мошенники предложили «перекредитоваться». Мнимые стражи порядка пообещали, что мошенников поймают.

Челнинец поверил мошенниками и взял три кредита. Обналичив средства, он отправил их на продиктованные счета. Чтобы контролировать действия потерпевшего, преступники заставили его установить приложение для демонстрации экрана телефона. Также злоумышленники попросили продиктовать серии и номера денежных купюр — якобы это должно помочь в поимке злоумышленников.

Мужчина уже было засомневался в «доброжелателях», поскольку увидел в интернете, что номера абонентов фигурируют как мошеннические, и заявил об этом преступникам. Однако те смогли убедить его в обратном.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аферисты «обрабатывали» челнинца в течение двух недель — за это время он перечислил им более 2 млн рублей. В один момент злоумышленники перестали выходить на связь. Мужчина обратился в полицию, чтобы прояснить ситуацию. Там ему объяснили, что он попался на уловки мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские разыскивают и устанавливают личности звонивших.

Похожая ситуация случилась недавно в Казани — 42-летняя жительница перечислила мошенникам взятые в кредит деньги. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.



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Маргарита Головатенко