НРД приступил к разблокировке иностранных активов по лицензии Люксембурга

Национальный расчетный депозитарий (НРД) приступил к разблокировке иностранных активов по лицензии Люксембурга, позволяющей вывести бумаги и деньги из Clearstream, сообщает telegram-канал «Тинькофф инвестиции».



Первым шагом назвали выделение и обособление бумаг на Московской бирже, которые хранятся на счетах НРД в Clearstream. 28 декабря НРД определил бумаги и прислал брокерам.

По итогам вчерашних торгов бумаги перевели на неторговые счета. 30 декабря у инвесторов на некоторых бумагах появились знаки «замочки» — их нельзя будет продать. Это временная мера, подчеркивает брокер.

Следующим шагом называется перевод бумаг в другие, свободные от санкций депозитарии:

— НРД соберет список таких депозитариев с 29 декабря до 4 января, мы предоставим ему информацию в указанное время. Согласно лицензии Люксембурга, все активы должны быть выведены до 7 января.

Продажу ограничат для акций ряда российских зарубежных холдингов, торгующихся на Московской бирже. Пока НРД переведет на неторговые счета только бумаги, которые учитываются на его счетах в Clearstream:

— Это может быть 100% бумаг одного эмитента, а может быть и меньше. Под «замочком» окажется пропорциональная часть бумаг от вашего портфеля, — говорится в сообщении.

Вчера ЦБ заявил, что выданные Clearstream и Euroclear разрешения на разблокировку активов Национального расчетного депозитария (НРД) не гарантируют возможности распоряжаться ими или получать выплаты по ним. В ЦБ считают, что инвесторам необходимо дождаться уведомлений о результатах работы по разблокировке активов от своих брокеров или депозитариев.

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Маргарита Головатенко