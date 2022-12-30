Россияне рассказали, какие блюда желают видеть на новогоднем столе

Примерно 90% россиян собираются потратить на новогодний стол ровно 10 тысяч рублей. При этом женщины хотят видеть на праздничном столе бутерброды с икрой, а мужчины — винегрет и мясо. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты совместного опроса онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет» и исследовательского агентства «Русопрос».

Также аналитикам удалось выяснить, что только 3% россиян собираются заказать все готовое для новогоднего стола, любимым блюдом в этом отношении респонденты назвали роллы. Остальная доля опрошенных заявила, что готовить новогодние блюда собираются самостоятельно.

Фото: pxhere.com

Большинство респондентов рассказали, что у них на столе будут сыр, колбасы, овощи и фрукты. 60% опрошенных обязательно поставят на стол пирожные, торты и другие сладости. Еще 23-24% неплохим вариантом для новогоднего стола считают готовые блюда и полуфабрикаты. Также нашлась доля и тех, кто приготовит для стола окрошку, а также блюда с добавлением осьминогов и лангустов.

Ко всему прочему, аналитики выяснили, что в среднем россияне тратят не больше недели на закупку продуктов к Новому году. Примерно четверть респондентов признались, что планируют закупиться всем необходимым за один день. При этом лишь 1% опрошенных заявил, что собирается купить самое нужное в самый последний предпраздничный день.

Кроме того, опрос показал, что 40% россиян выберут кроме традиционных алкогольных напитков, игристого вина и шампанского также белое и красное вино. Более 60% опрошенных мужчин заявили, что у них на столе будут крепкие напитки, такие как текила и чача. Аналитики также выяснили, что доля любителей алкогольных напитков меньше среди женщин. Так, только 14% опрошенных дам собираются встретить Новый год не прибегая к алкоголю.

26 декабря стало известно, что россияне обязательными блюдами на новогоднем столе считают салат оливье и селедку под шубой.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов